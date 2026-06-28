Хорватия — Гана: Люккассен сравнял счёт на 73-й минуте

В ночь с 27 на 28 июня проходит матч 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Хорватии и Ганы. Игра проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

На момент написания новости идёт второй тайм. Сборная Ганы сравняла счёт на 73-й минуте после удара Деррика Люккассена. Счёт в матче 1:1.

После двух туров группы L сборная Хорватии набрала три очка и занимает третье место в турнирной таблице. Гана с четырьмя очками располагается на второй строчке. На первом месте находится Англия (4), на четвёртом — Панама (0).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.