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Сборная Шотландии потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Шотландии потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026
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Национальная команда Шотландии официально потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 1
Гана
1:0 Сучич – 31'     1:1 Люккассен – 73'     2:1 Влашич – 83'    

Это стало возможным после победы Хорватии в матче 3-го тура группового этапа мирового первенства между Хорватией и Ганой. «Шашечные» победили со счётом 2:1 и заняли второе место в группе. Гана же с четырьмя очками стала третьей в квартете. При этом Гана опередила Шотландию в рейтинге лучших третьих мест и не оставила ей даже математических шансов на выход в плей-офф.

Сборная Шотландии заняла третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за три встречи. Напомним, в плей-офф ЧМ-2026 выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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