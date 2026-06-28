Сборная Шотландии потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026

Национальная команда Шотландии официально потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

Это стало возможным после победы Хорватии в матче 3-го тура группового этапа мирового первенства между Хорватией и Ганой. «Шашечные» победили со счётом 2:1 и заняли второе место в группе. Гана же с четырьмя очками стала третьей в квартете. При этом Гана опередила Шотландию в рейтинге лучших третьих мест и не оставила ей даже математических шансов на выход в плей-офф.

Сборная Шотландии заняла третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за три встречи. Напомним, в плей-офф ЧМ-2026 выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.