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Хорватия — Гана, результат матча 28 июня 2026, счет 2:1, ЧМ по футболу 2026

Гол Влашича помог сборной Хорватии обыграть Гану в матче ЧМ-2026
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Завершился матч 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Хорватии и Ганы. Игра прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США) и закончилась со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 1
Гана
1:0 Сучич – 31'     1:1 Люккассен – 73'     2:1 Влашич – 83'    

За сборную Хорватии забил Петар Сучич и Никола Влашич. Сборная Ганы ответила точным ударом Деррика Люккассена

Сборная Хорватии завершила групповой этап на втором месте, набрав шесть очков. Гана заняла третье место, записав в свой актив четыре очка.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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