Гол Влашича помог сборной Хорватии обыграть Гану в матче ЧМ-2026

Завершился матч 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Хорватии и Ганы. Игра прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США) и закончилась со счётом 2:1.

За сборную Хорватии забил Петар Сучич и Никола Влашич. Сборная Ганы ответила точным ударом Деррика Люккассена

Сборная Хорватии завершила групповой этап на втором месте, набрав шесть очков. Гана заняла третье место, записав в свой актив четыре очка.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.