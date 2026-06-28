Итоговая турнирная таблица группы L чемпионата мира по футболу — 2026
Завершились все матчи группы L чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. В заключительном туре сборная Англии одержала уверенную победу над Панамой, а команда Хорватии переиграла Гану (2:1).
Таким образом, сборная Англии заняла первое место в квартете L, набрав семь очков в трёх турах. На второй строчке расположилась сборная Хорватии, у которой шесть очков. Сборная Ганы с тремя очками осталась на третьей строчке. Панама, проигравшая все матчи, заняла четвёртое место.
Турнирная таблица группы L ЧМ-2026:
|Группа L
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|% очков
|1
|Англия
|4: 2
|0: 0
|2: 0
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|77,8
|2
|Хорватия
|2: 4
|2: 1
|1: 0
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|66,7
|3
|Гана
|0: 0
|1: 2
|1: 0
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44,4
|4
|Панама
|0: 2
|0: 1
|0: 1
|3
|0
|0
|3
|0-4
|0
|0,0
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