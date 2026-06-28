Итоговая турнирная таблица группы L чемпионата мира по футболу — 2026

Завершились все матчи группы L чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. В заключительном туре сборная Англии одержала уверенную победу над Панамой, а команда Хорватии переиграла Гану (2:1).

Таким образом, сборная Англии заняла первое место в квартете L, набрав семь очков в трёх турах. На второй строчке расположилась сборная Хорватии, у которой шесть очков. Сборная Ганы с тремя очками осталась на третьей строчке. Панама, проигравшая все матчи, заняла четвёртое место.

Турнирная таблица группы L ЧМ-2026: