Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итоговая турнирная таблица группы L чемпионата мира по футболу — 2026

Итоговая турнирная таблица группы L чемпионата мира по футболу — 2026
Комментарии

Завершились все матчи группы L чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. В заключительном туре сборная Англии одержала уверенную победу над Панамой, а команда Хорватии переиграла Гану (2:1).

Таким образом, сборная Англии заняла первое место в квартете L, набрав семь очков в трёх турах. На второй строчке расположилась сборная Хорватии, у которой шесть очков. Сборная Ганы с тремя очками осталась на третьей строчке. Панама, проигравшая все матчи, заняла четвёртое место.

Турнирная таблица группы L ЧМ-2026:

Группа L1234ИВНПМячиО% очков
1Англия4: 20: 02: 032106-2777,8
2Хорватия2: 42: 11: 032015-5666,7
3Гана0: 01: 21: 031112-2444,4
4Панама0: 20: 10: 130030-400,0
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Англия разобралась с Панамой. А у Кейна новый большой рекорд! LIVE
Live
Англия разобралась с Панамой. А у Кейна новый большой рекорд! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android