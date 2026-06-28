Колумбия — Португалия: первый тайм матча ЧМ-2026 завершился вничью

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Колумбии и Португалии. Команды играют на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани (Сидней, Австралия). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине игры команды голов не забили.

После двух туров группы К сборная Колумбии набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице. Португалия набрала четыре очка и располагается на второй строчке. Третье место в группе занимает ДР Конго. У команды одно набранное очко. У сборной Узбекистана нет в активе очков, команда находится на четвёртой строчке.