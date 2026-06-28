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Определилась ещё одна пара плей-офф ЧМ-2026

Определилась ещё одна пара плей-офф ЧМ-2026
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Сборная Мексики встретится с национальной командой Эквадора в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Встреча состоится 1 июля.

Сборная Мексики финишировала на первом месте в группе A, записав в свой актив девять очков. Эквадор, в свою очередь, занял третье место в группе E, набрав четыре очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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