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Гарри Кейн на ЧМ-2026, статистика в матче Панама — Англия

Гарри Кейн на ЧМ-2026, статистика в матче Панама — Англия
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн вышел в стартовом составе национальной команды в матче 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года с Панамой. Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Абдулрахман Аль-Джассим, Катар. Победу со счётом 2:0 одержали европейцы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

Кейн вышел в стартовом составе и был заменён на 84 минуте. За время, проведённое на поле, Кейн отметился голом и стал лучшим бомбардиром сборной на чемпионатах мира. Футболист отличился на 67-й минуте встречи. Теперь на его счету 11 забитых мячей. При этом Кейн побил рекорд, принадлежавший ранее Гари Линекеру, которые на ЧМ-1986 и ЧМ-1990 забил 10 мячей в 12 играх.

Форвард нанёс три удара по воротам Панамы (два – в створ). Точность передач Месси составила 68%. Так же у Кейна шесть касаний мяча в штрафной соперника

Сборная Англии с семью очками по итогам трёх матчей финишировала первой в группе L и вышла в плей-офф. Вторую путёвку в 1/16 финала завоевала Хорватия, набравшая шесть очков. Гана с четырьмя баллами стала третьей, а Панама, проиграв все три встречи, замкнула турнирную таблицу группы.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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