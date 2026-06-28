ДР Конго — Узбекистан: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу — 2026

В ночь с 27 на 28 июня состоится матч 3-го тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными ДР Конго и Узбекистана. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра выступит Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 2:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзо, Аарон Ван-Биссака, Шансель Мбемба, Аксель Туанзебе, Артур Масуаку, Ноа Садики, Самюэль Мутуссами, Брайан Сипенга, Седрик Бакамбу, Йоан Висса, Натанаэль Мбуку.

Узбекистан: Абдувохид Нематов, Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов, Хожиакбар Алижонов, Джахангир Урозов, Шерзод Насруллаев, Отабек Шукуров, Аббосбек Файзуллаев, Акмал Мозговой, Эльдор Шомуродов, Достонбек Хамдамов.

После двух туров группы К сборная ДР Конго набрала одно очко и занимает третье место. У Узбекистана нет в активе набранных очков и располагается на четвёртой строчке. Возглавляет группу сборная Колумбии, у которой шесть очков. На втором месте находится Португалия с четырьмя очками.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.