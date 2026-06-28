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Лука Модрич установил возрастной рекорд на чемпионатах мира

Лука Модрич установил возрастной рекорд на чемпионатах мира
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Лука Модрич в возрасте 40 лет и 292 дней стал самым возрастным автором голевой передачи в истории чемпионатов мир, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X. Хорват отметился результативной передачей в матче с Ганой (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 1
Гана
1:0 Сучич – 31'     1:1 Люккассен – 73'     2:1 Влашич – 83'    

Модрич превзошёл предыдущий рекорд, который на этом же чемпионате мира установил Эдин Джеко — 40 лет и 109 дней.

Топ-5 самых возрастных авторов голевой передачи в истории чемпионатов мира:

Лука Модрич — 40 лет и 292 дня (с Ганой, ЧМ-2026);
Эдин Джеко — 40 лет и 109 дней (с Катаром, ЧМ-2026);
Тьяго Силва — 38 лет и 83 дня (с Южной Кореей, ЧМ-2022);
Роже Милла — 38 лет и 51 день (с Англией, ЧМ-1990);
Фриц Вальтер — 37 лет и 236 дней (с Северной Ирландией, ЧМ-1958).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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