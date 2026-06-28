Роналду вышел на второе место по матчам в истории чемпионатов мира, впереди только Месси

В матче с Колумбией форвард национальной команды Португалии Криштиану Роналду проводит свой 25-й матч на чемпионатах мира и сравнялся с Лотаром Маттеусом по этому показателю, сообщает OptaJose на личной странице в социальной сети X.

Теперь они делят второе место в истории турнира по числу проведённых матчей, уступая только нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси, на счету которого 28 игр.

В текущем ЧМ-2026 Роналду принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив два гола.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.