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Роналду вышел на второе место по матчам в истории чемпионатов мира, впереди только Месси

Роналду вышел на второе место по матчам в истории чемпионатов мира, впереди только Месси
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В матче с Колумбией форвард национальной команды Португалии Криштиану Роналду проводит свой 25-й матч на чемпионатах мира и сравнялся с Лотаром Маттеусом по этому показателю, сообщает OptaJose на личной странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
2-й тайм
0 : 0
Португалия

Теперь они делят второе место в истории турнира по числу проведённых матчей, уступая только нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси, на счету которого 28 игр.

В текущем ЧМ-2026 Роналду принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив два гола.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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