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Беллингем высказался о победе Англии над Панамой и рекордном голе Кейна с его передачи

Беллингем высказался о победе Англии над Панамой и рекордном голе Кейна с его передачи
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о победе своей команды в матче 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года с Панамой (2:0). Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Абдулрахман Аль-Джассим, Катар. Беллингем забил победный мяч и отметился результативной передачей на нападающего Гарри Кейна, который благодаря этому стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

«Первая цель выполнена: мы приехали сюда, чтобы решать задачу поэтапно, и теперь мы достигли первой цели — вышли из группы и заняли в ней первое место. Мы знали, какого уровня хотим достичь, и добились его во втором тайме. Нам нужно совершенствоваться в каждой игре, и только от нас зависит, сможем ли мы этого добиться. Голевая передача — это результат хорошей комбинации, а [рекорд по количеству голов на чемпионате мира] — это то, чего заслуживает Гарри Кейн», — приводит слова Беллингема официальный сайт ФИФА.

Сборная Англии заняла первое место в группе L с семью очками в трёх играх и квалифицировалась в плей-офф турнира. Вторая прямая путёвка в 1/16 финала ЧМ-2026 досталась Хорватии, набравшей шесть очков. Третье место заняла Гана (4 очка). Панама, потерпев три поражения, осталась на четвёртой строчке.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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