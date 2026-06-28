Беллингем высказался о победе Англии над Панамой и рекордном голе Кейна с его передачи

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о победе своей команды в матче 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года с Панамой (2:0). Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Абдулрахман Аль-Джассим, Катар. Беллингем забил победный мяч и отметился результативной передачей на нападающего Гарри Кейна, который благодаря этому стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии на чемпионатах мира.

«Первая цель выполнена: мы приехали сюда, чтобы решать задачу поэтапно, и теперь мы достигли первой цели — вышли из группы и заняли в ней первое место. Мы знали, какого уровня хотим достичь, и добились его во втором тайме. Нам нужно совершенствоваться в каждой игре, и только от нас зависит, сможем ли мы этого добиться. Голевая передача — это результат хорошей комбинации, а [рекорд по количеству голов на чемпионате мира] — это то, чего заслуживает Гарри Кейн», — приводит слова Беллингема официальный сайт ФИФА.

Сборная Англии заняла первое место в группе L с семью очками в трёх играх и квалифицировалась в плей-офф турнира. Вторая прямая путёвка в 1/16 финала ЧМ-2026 досталась Хорватии, набравшей шесть очков. Третье место заняла Гана (4 очка). Панама, потерпев три поражения, осталась на четвёртой строчке.