Лишь одна из 48 команд завершила ЧМ-2026 без забитых голов

Сборная Панамы завершила групповой этап чемпионата мира 2026 года без забитых мячей.

Панамская национальная команда сыграла три встречи в группе L и не отметилась ни одним голом. Во всех трёх играх команда из Северной Америки проиграла: Хорватии (0:1), Англии (0:2) и Гане (0:1). Таким образом, Панама стала единственной командой на турнире, которая за три встречи не смогла ни разу поразить ворота соперника.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.