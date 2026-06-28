Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лишь одна из 48 команд завершила ЧМ-2026 без забитых голов

Лишь одна из 48 команд завершила ЧМ-2026 без забитых голов
Комментарии

Сборная Панамы завершила групповой этап чемпионата мира 2026 года без забитых мячей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

Панамская национальная команда сыграла три встречи в группе L и не отметилась ни одним голом. Во всех трёх играх команда из Северной Америки проиграла: Хорватии (0:1), Англии (0:2) и Гане (0:1). Таким образом, Панама стала единственной командой на турнире, которая за три встречи не смогла ни разу поразить ворота соперника.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Узбекистан и Португалия закрывают группу! LIVE грандиозного дня ЧМ-2026
Live
Узбекистан и Португалия закрывают группу! LIVE грандиозного дня ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android