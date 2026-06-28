Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 28 июня

Сегодня, 28 июня, продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. В этот день состоится первый матч плей-офф турнира.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 28 июня (время московское):

22:00. ЮАР – Канада.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.