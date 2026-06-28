Англия на ЧМ-2026: результаты на 27 июня

Сборная Англии обыграла национальную команду Панамы в матче 3-го тура группы L чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

Результаты матчей сборной Англии на ЧМ-2026 на 27 июня:

Англия — Хорватия — 4:2, 1-й тур группы L;

Англия — Гана — 0:0, 2-й тур группы L;

Панама — Англия — 0:2, 3-й тур группы L.

Следующий матч сборной Англии на ЧМ-2026:

Англия — Сенегал/ДР Конго/Алжир/Австрия., 1/16 финала.

Сборная Англии заняла первое место в квартете L, набрав семь очков в трёх турах.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.