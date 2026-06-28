Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Англия на ЧМ-2026: результаты на 27 июня, вышла ли из группы, с кем следующий матч

Англия на ЧМ-2026: результаты на 27 июня
Комментарии

Сборная Англии обыграла национальную команду Панамы в матче 3-го тура группы L чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

Результаты матчей сборной Англии на ЧМ-2026 на 27 июня:

  • Англия — Хорватия — 4:2, 1-й тур группы L;
  • Англия — Гана — 0:0, 2-й тур группы L;
  • Панама — Англия — 0:2, 3-й тур группы L.

Следующий матч сборной Англии на ЧМ-2026:

  • Англия — Сенегал/ДР Конго/Алжир/Австрия., 1/16 финала.

Сборная Англии заняла первое место в квартете L, набрав семь очков в трёх турах.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Англия уверенно победила Панаму на ЧМ-2026 и заняла первое место в группе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android