ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 Англия — Панама. Это не Кейн

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем был назван лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Панаму. Встреча завершилась со счётом 2:0.

22-летний футболист английской команды в данной встрече отметился победным голом и результативной передачей. Кроме того, в данной игре Беллингем стал лучшим по трёх важным статистическим показателям: наибольшее количество единоборств (15), наибольшее количество выигранных единоборств (11), наибольшее количество отборов (4).

Сборная Англии заняла первое место в квартете L, набрав семь очков в трёх турах. На второй строчке расположилась сборная Хорватии, у которой шесть очков. Сборная Ганы с тремя очками осталась на третьей строчке. Панама, проигравшая все матчи, заняла четвёртое место.