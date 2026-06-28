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ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 Англия — Панама. Это не Кейн

ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 Англия — Панама. Это не Кейн
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем был назван лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Панаму. Встреча завершилась со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

22-летний футболист английской команды в данной встрече отметился победным голом и результативной передачей. Кроме того, в данной игре Беллингем стал лучшим по трёх важным статистическим показателям: наибольшее количество единоборств (15), наибольшее количество выигранных единоборств (11), наибольшее количество отборов (4).

Сборная Англии заняла первое место в квартете L, набрав семь очков в трёх турах. На второй строчке расположилась сборная Хорватии, у которой шесть очков. Сборная Ганы с тремя очками осталась на третьей строчке. Панама, проигравшая все матчи, заняла четвёртое место.

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