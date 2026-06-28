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Томас Тухель высказался о победе Англии над Панамой на ЧМ-2026, выделив одного игрока

Томас Тухель высказался о победе Англии над Панамой на ЧМ-2026, выделив одного игрока
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о победе своих подопечных над Панамой (2:0) в матче 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Абдулрахман Аль-Джассим, Катар.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

«Мы сделали то, что нужно. Всё прошло так, как мы и ожидали. Мы были единственной командой, которая создала такое количество моментов с Панамой. Все сделали то, что от них требовалось, и Джуд сыграл в этом большую роль. Мы сохранили энергию и будем развиваться, опираясь на то, что у нас есть. Мы будем прогрессировать. Чем важнее игра, тем лучше мы будем становиться», — приводит слова Тухеля официальный сайт ФИФА.

Сборная Англии заняла первое место в группе L с семью очками в трёх играх и квалифицировалась в плей-офф турнира. Вторая прямая путёвка в 1/16 финала ЧМ-2026 досталась Хорватии, набравшей шесть очков. Третье место заняла Гана (4 очка). Панама, потерпев три поражения, осталась на четвёртой строчке.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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