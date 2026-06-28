Томас Тухель высказался о победе Англии над Панамой на ЧМ-2026, выделив одного игрока

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о победе своих подопечных над Панамой (2:0) в матче 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Абдулрахман Аль-Джассим, Катар.

«Мы сделали то, что нужно. Всё прошло так, как мы и ожидали. Мы были единственной командой, которая создала такое количество моментов с Панамой. Все сделали то, что от них требовалось, и Джуд сыграл в этом большую роль. Мы сохранили энергию и будем развиваться, опираясь на то, что у нас есть. Мы будем прогрессировать. Чем важнее игра, тем лучше мы будем становиться», — приводит слова Тухеля официальный сайт ФИФА.

Сборная Англии заняла первое место в группе L с семью очками в трёх играх и квалифицировалась в плей-офф турнира. Вторая прямая путёвка в 1/16 финала ЧМ-2026 досталась Хорватии, набравшей шесть очков. Третье место заняла Гана (4 очка). Панама, потерпев три поражения, осталась на четвёртой строчке.