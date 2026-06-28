В Федерации футбола Египта выступили с заявлением о травме Мохамеда Салаха

В Федерации футбола Египта рассказали о состоянии нападающего Мохамеда Салаха, который получил травму в матче с Ираном на ЧМ-2026.

«Доктор Мохамед Абу-эль-Ала, врач национальной команды Египта по футболу, сообщил, что обследование капитана сборной Мохамеда Салаха показало мышечное растяжение задней поверхности бедра. Игрок почувствовал боль во время матча с Ираном и был заменён, после чего начал восстановительную программу», — говорится в заявлении Федерации футбола Египта в социальной сети X.

Сборная Египта набрала пять очков и заняла второе место в группе, гарантировав выход в плей‑офф. Соперником египтян в 1/16 финала станет команда Австралии.