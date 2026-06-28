Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Федерации футбола Египта выступили с заявлением о травме Мохамеда Салаха

В Федерации футбола Египта выступили с заявлением о травме Мохамеда Салаха
Комментарии

В Федерации футбола Египта рассказали о состоянии нападающего Мохамеда Салаха, который получил травму в матче с Ираном на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Доктор Мохамед Абу-эль-Ала, врач национальной команды Египта по футболу, сообщил, что обследование капитана сборной Мохамеда Салаха показало мышечное растяжение задней поверхности бедра. Игрок почувствовал боль во время матча с Ираном и был заменён, после чего начал восстановительную программу», — говорится в заявлении Федерации футбола Египта в социальной сети X.

Сборная Египта набрала пять очков и заняла второе место в группе, гарантировав выход в плей‑офф. Соперником египтян в 1/16 финала станет команда Австралии.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тренер сборной Египта — о травме Салаха: он заверил, что всё будет в порядке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android