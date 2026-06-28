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Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Хорватия — Гана. Это не автор победного гола

Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Хорватия — Гана. Это не автор победного гола
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Полузащитник сборной Хорватии Петар Сучич был назван лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Гану. Встреча завершилась со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 1
Гана
1:0 Сучич – 31'     1:1 Люккассен – 73'     2:1 Влашич – 83'    

Сучич в данной встрече отметился первым голом Хорватии в матче. Для хавбека это первый гол на чемпионатах мира. Ранее он отличился ассистом в стартовой игре мирового первенства.

Хорватия расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы L с шестью очками и вышла в плей-офф чемпионата мира. Гана набрала четыре очка и также квалифицировалась в плей-офф, но с третьего места. Англия заняла первое место в квартете L, набрав семь очков в трёх турах. Панама, проигравшая все матчи, осталась четвёртой.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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