Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Хорватия — Гана. Это не автор победного гола

Полузащитник сборной Хорватии Петар Сучич был назван лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Гану. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Сучич в данной встрече отметился первым голом Хорватии в матче. Для хавбека это первый гол на чемпионатах мира. Ранее он отличился ассистом в стартовой игре мирового первенства.

Хорватия расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы L с шестью очками и вышла в плей-офф чемпионата мира. Гана набрала четыре очка и также квалифицировалась в плей-офф, но с третьего места. Англия заняла первое место в квартете L, набрав семь очков в трёх турах. Панама, проигравшая все матчи, осталась четвёртой.