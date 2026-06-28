«Ривер Плейт» договорился о трансфере защитника «Краснодара» за $ 500 тыс. — Мерло

«Ривер Плейт» договорился о переходе правого защитника «Краснодара» Джованни Гонсалеса. Об этом сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло в соцсети X. По данным источника, футболист уже согласовал контракт с аргентинской командой, а клубы договорились о сумме трансфера, которая составит $ 500 тыс.

Гонсалес выступает за «Краснодар» с лета позапрошлого года. В минувшем сезоне на счету уругвайца три результативные передачи в 24 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

Ранее защитник выступал в испанской Ла Лиге за «Мальорку», проведя в ней два с половиной сезона с января 2022-го по август 2024-го. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 2 млн.