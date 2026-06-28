Сборная Панамы установила антирекорд чемпионатов мира

Панама стала третьей сборной в истории чемпионатов мира, которая завершает турнир без набранных очков, имея при этом всего 4 пропущенных мяча. Также она — первая из этих трёх команд, которая не забила ни одного гола, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

Список таких случаев:

Ирак, 1986 (1–4)

Япония, 1998 (1–4)

Панама, 2026 (0–4)

Во всех трёх играх команда из Северной Америки проиграла: Хорватии (0:1), Англии (0:2) и Гане (0:1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.