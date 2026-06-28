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Сборная Панамы установила антирекорд чемпионатов мира

Сборная Панамы установила антирекорд чемпионатов мира
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Панама стала третьей сборной в истории чемпионатов мира, которая завершает турнир без набранных очков, имея при этом всего 4 пропущенных мяча. Также она — первая из этих трёх команд, которая не забила ни одного гола, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

Список таких случаев:

Ирак, 1986 (1–4)
Япония, 1998 (1–4)
Панама, 2026 (0–4)

Во всех трёх играх команда из Северной Америки проиграла: Хорватии (0:1), Англии (0:2) и Гане (0:1).
Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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