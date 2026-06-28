Португалия сыграла вничью с Колумбией на ЧМ-2026, гол колумбийцев на 90+1-й отменил VAR

Завершился матч 3-го тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Колумбии и Португалии. Команды играли на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Алиреза Фагани (Сидней, Австралия). Победитель выявлен не был, итоговый счёт игры — 0:0.

Гол защитника сборной Колумбии Давинсона Санчеса на 90+1-й минуте отменили из-за офсайда.

Таким образом, обе команды вышли в плей-офф чемпионата мира — 2026. Колумбийцы финишировали на первой строчке с семью очками. Сборная Португалии осталась на втором месте в группе К, набрав в трёх турах пять очков. Ниже в таблице остались сборные ДР Конго и Узбекистана, которые в заключительном туре играли друг с другом.