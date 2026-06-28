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Фанаты вывесили российские флаги в матче Узбекистана с ДР Конго на ЧМ-2026

Фанаты вывесили российские флаги в матче Узбекистана с ДР Конго на ЧМ-2026
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В эти минуты проходит матч группы К чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором играют сборные Узбекистана и ДР Конго. Встречу принимает стадион «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). На момент написания новости идёт перерыв. Счёт 1:0 в пользу азиатской команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
ДР Конго
2-й тайм
1 : 1
Узбекистан
0:1 Шомуродов – 10'     1:1 Висса – 68'    

В ходе трансляции в эфир попали кадры с российскими флагами: болельщики вывесили триколор на трибуне.

Фото: «Чемпионат»

Кроме Узбекистана и ДР Конго, в группе К выступают сборные Португалии и Колумбии, которые в эти минуты разгыгрывают первое место в квартете. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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