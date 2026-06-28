Иордания — Аргентина: стартовые составы команд на матч чемпионата мира — 2026

Сегодня, 28 июня, в матче заключительного, 3-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Иордании и Аргентины. Игра состоится на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступит Иштван Ковач (Карей, Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Иордания: Абу Лайла, Аль-Араб, Хаддад, Насиб, Абу Дагаб, Абу Таха, Аль-Равабдех, Аль-Рашдан, Олван, Аль-Фахури, Азайзе.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Тальяфико, Отаменди, Сенеси, Паредес, Ло Чельсо, Паласиос, Пас, Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес, Лаутаро Мартинес.

После двух туров Аргентина занимает первое место в группе J с шестью очками. Сборная Иордании, проигравшая оба стартовых матча, располагается на четвёртом месте. Второе и третье места занимают Австрия и Алжир, у которых по три набранных очка.