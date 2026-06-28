Хендерсон установил национальный рекорд на ЧМ. Такого не было ни разу в истории Англии

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон появился на поле в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Панамой (2:0) и установил новый национальный рекорд на мировых первенствах.

36-летний полузащитник англичан Хендерсон появился на поле на замену на 84-й минуте. Это его четвёртый чемпионат мира. Ранее ни один англичанин не играл на стольких мировых первенствах. Джордан выступал за «трёх львов» на престижнейшем соревновании сборных в 2014, 2018, 2022 и теперь в 2026 годах.

Сборная Англии заняла первое место в квартете L, набрав семь очков в трёх турах. На второй строчке расположилась сборная Хорватии, у которой шесть очков. Сборная Ганы с тремя очками осталась на третьей строчке. Панама, проигравшая все матчи, заняла четвёртое место.