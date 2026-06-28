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ФИФА опубликовала обращение мамы Роналду к сыну и к фанатам Португалии

ФИФА опубликовала обращение мамы Роналду к сыну и к фанатам Португалии
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Долорес Авейру, мать звёздного нападающего и капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, записала видеообращение к сыну и к португальским фанатам.

«Я горжусь тобой, сынок: ты продолжаешь вписывать новые страницы в историю. Благодарю всех болельщиков, которые всегда рядом с ним. Спасибо всем за уважение к моему сыну, всем португальцам. Футбол по‑прежнему приносит честь. Вперёд, Португалия!» — сказала Долорес Авейру в видео, опубликованном в соцсетях Международной федерации футбола (ФИФА).

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Колумбии и Португалии. Команды играют на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани (Сидней, Австралия).

После двух туров группы К сборная Колумбии набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице. Португалия набрала четыре очка и располагается на второй строчке. На момент написания новости счёт 0:0.

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