Алжир — Австрия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира — 2026

Сегодня, 28 июня, в матче заключительного, 3-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Австрии и Алжира. Игра состоится на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступит Ильгиз Танташев (Узбекистан). Стартовый свисток прозвучит в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Алжир: Уссама Бенбут, Рафик Белгали, Айсса Манди, Рами Бенсебаини, Жауэн Аджам, Набиль Бенталеб, Ибрахим Маза, Фарес Шаиби, Уссем Ауар, Рияд Марез, Амин Гуири.

Австрия: Александр Шлагер, Стефан Пош, Давид Алаба, Конрад Лаймер, Филипп Линхарт, Филипп Мвене, Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер, Романо Шмид, Марсель Забитцер, Марко Арнаутович.

После двух туров в группе J лидирует сборная Аргентины с шестью очками. Сборная Иордании, проигравшая оба стартовых матча, располагается на четвёртом месте. Второе и третье места занимают Австрия и Алжир, у которых по три набранных очка.