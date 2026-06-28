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Черданцев объяснил, почему судьи не «ограбили» Иран в матче ЧМ с Египтом

Черданцев объяснил, почему судьи не «ограбили» Иран в матче ЧМ с Египтом
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Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на отменённый гол сборной Ирана в компенсированное время ко второму тайму матча с Египтом на чемпионате мира 2026 года (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 1
Иран
1:0 Сабер – 5'     1:1 Резаян – 14'    

«Дорогие любители футбола, по правилам офсайда между ближайшим к воротам игроком атаки и воротами должно находиться ДВА игрока обороняющейся команды. Не важно, вратарь и полевой или два полевых. Поэтому никто тут никого не грабил. Электронная система VAR работает с таким количеством камер, что проекция момента получается практически без искажений. Да, на миллиметр носок бутсы иранского игрок находится МЕЖДУ последним и предпоследним игроком перед воротами Египта. Это офсайд. Сколько мы таких видели в лиге чемпионов? Много. Так работает электронная система офсайдных линий VAR, и ничего поделать с этим нельзя, хотя, конечно, Ирану дико обидно. Но у них есть все шансы выйти с третьего места», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

На последних секундах второго тайма защитник Шоджа Халилзаде вывел иранцев вперёд, однако VAR отменил гол: голкипер египтян Мостафа Шобейр оказался в положении вне игры.

По итогам группового этапа Иран набрал три очка и сохраняет шансы на выход в плей‑офф. Египет с пятью очками занял второе место и вышел в 1/16 финала, где встретится с Австралией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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