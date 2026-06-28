Черданцев объяснил, почему судьи не «ограбили» Иран в матче ЧМ с Египтом

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на отменённый гол сборной Ирана в компенсированное время ко второму тайму матча с Египтом на чемпионате мира 2026 года (1:1).

«Дорогие любители футбола, по правилам офсайда между ближайшим к воротам игроком атаки и воротами должно находиться ДВА игрока обороняющейся команды. Не важно, вратарь и полевой или два полевых. Поэтому никто тут никого не грабил. Электронная система VAR работает с таким количеством камер, что проекция момента получается практически без искажений. Да, на миллиметр носок бутсы иранского игрок находится МЕЖДУ последним и предпоследним игроком перед воротами Египта. Это офсайд. Сколько мы таких видели в лиге чемпионов? Много. Так работает электронная система офсайдных линий VAR, и ничего поделать с этим нельзя, хотя, конечно, Ирану дико обидно. Но у них есть все шансы выйти с третьего места», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

На последних секундах второго тайма защитник Шоджа Халилзаде вывел иранцев вперёд, однако VAR отменил гол: голкипер египтян Мостафа Шобейр оказался в положении вне игры.

По итогам группового этапа Иран набрал три очка и сохраняет шансы на выход в плей‑офф. Египет с пятью очками занял второе место и вышел в 1/16 финала, где встретится с Австралией.