Сборная Узбекистана на ЧМ-2026: результаты на 27 июня 2026

Сборная Узбекистана проиграла национальной команде ДР Конгов матче 3-го тура группы К чемпионата мира 2026 года со счётом 1:3. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США).

Результаты матчей сборной Узбекистана на ЧМ-2026 на 27 июня:

Узбекистан — Колумбия — 1:3, 1-й тур группы К;

Португалия — Узбекистан — 5:0, 2-й тур группы К;

ДР Конго — Узбекистан — 3:1, 3-й тур группы К.

Национальная команда Узбекистана без набранных очков заканчивает турнир на последнем месте и отправляется домой.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.