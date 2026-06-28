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Сборная Узбекистана на ЧМ-2026: результаты на 27 июня 2026

Сборная Узбекистана на ЧМ-2026: результаты на 27 июня 2026
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Сборная Узбекистана проиграла национальной команде ДР Конгов матче 3-го тура группы К чемпионата мира 2026 года со счётом 1:3. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
ДР Конго
Окончен
3 : 1
Узбекистан
0:1 Шомуродов – 10'     1:1 Висса – 68'     2:1 Майеле – 78'     3:1 Висса – 90+1'    

Результаты матчей сборной Узбекистана на ЧМ-2026 на 27 июня:

  • Узбекистан — Колумбия — 1:3, 1-й тур группы К;
  • Португалия — Узбекистан — 5:0, 2-й тур группы К;
  • ДР Конго — Узбекистан — 3:1, 3-й тур группы К.

Национальная команда Узбекистана без набранных очков заканчивает турнир на последнем месте и отправляется домой.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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