«Позорный договорняк». Черданцев вспомнил игру ЧМ-1982 перед матчем Алжира и Австрии

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между Австрией и Алжиром.

«Сегодня Австрия и Алжир должны сгонять ничейку. Конечно, никто не скажет, что она договорная. Так сложилось, что ничья устраивает обе команды. Да, Австрия попадет на Испанию, но чтобы занять третье место в группе и попасть не на Испанию, а на Бельгию, Колумбию или Португалию, что ничем не лучше на самом деле, ей нужно проиграть в один мяч.

Австрия однажды уже именно так и поиграгла в матче ЧМ-1982, который получил название «Хихонский позор», когда Австрия отдала матч ФРГ 0:1, пропустив на 10 минуте, а дальше под оглушительный свист трибун команды катали мяч поперек поля. Пострадал тогда … 🤯🤯🤯Алжир, который выиграл (!) у ФРГ в первом туре, выиграл и в третьем, но с двумя победами остался вне плей-офф, потому что Австрия и ФРГ сыграли позорный договорняк», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

После двух туров Австрия и Алжир занимают второе и третье места в турнирной таблице, набрав по три очка.