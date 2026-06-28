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«Позорный договорняк». Черданцев вспомнил игру ЧМ-1982 перед матчем Алжира и Австрии

«Позорный договорняк». Черданцев вспомнил игру ЧМ-1982 перед матчем Алжира и Австрии
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Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между Австрией и Алжиром.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Алжир
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня Австрия и Алжир должны сгонять ничейку. Конечно, никто не скажет, что она договорная. Так сложилось, что ничья устраивает обе команды. Да, Австрия попадет на Испанию, но чтобы занять третье место в группе и попасть не на Испанию, а на Бельгию, Колумбию или Португалию, что ничем не лучше на самом деле, ей нужно проиграть в один мяч.

Австрия однажды уже именно так и поиграгла в матче ЧМ-1982, который получил название «Хихонский позор», когда Австрия отдала матч ФРГ 0:1, пропустив на 10 минуте, а дальше под оглушительный свист трибун команды катали мяч поперек поля. Пострадал тогда … 🤯🤯🤯Алжир, который выиграл (!) у ФРГ в первом туре, выиграл и в третьем, но с двумя победами остался вне плей-офф, потому что Австрия и ФРГ сыграли позорный договорняк», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

После двух туров Австрия и Алжир занимают второе и третье места в турнирной таблице, набрав по три очка.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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