Стив Кларк покинул пост главного тренера сборной Шотландии после вылета команды с ЧМ-2026

Стив Кларк покинул пост главного тренера национальной команды Шотландии после вылета команды с ЧМ-2026.

«Главный тренер мужской сборной Шотландии Стив Кларк покинул свой пост. Самый успешный наставник национальной команды завершил работу после семи лет во главе сборной по итогам её выступления на чемпионате мира по футболу 2026 года», — говорится в заявлении на личной странице сборной Шотландии в социальной сети X.

Национальная команда Шотландии официально потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года. Сборная Шотландии заняла третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за три встречи.