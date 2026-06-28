Болельщик рассказал, как принёс флаг России на матч Узбекистана на ЧМ-2026 в США

Михаил, футбольный болельщик, рассказал, как принёс российский флаг на матч 3-го тура чемпионата мира — 2026 между сборными ДР Конго и Узбекистана. Команды играют в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). На момент написания новости счёт 1:1. »Чемпионат" ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Я из Ижевска, но уже два года живу в Чикаго по Грин-карте. Решил прийти на матч, поддержать Узбекистан, потому это не чужая нам команда. Всё-таки ребята из бывшего СССР.

Решил взять флаг, потому что мне нечего стыдиться, я из России. Да, ситуация вокруг не очень, и я надеюсь на улучшение. Никаких проблем с проносом флага на стадион не было. Все наоборот очень позитивно отреагировали. Узбеки были удивлены, что россиянин пришёл за них поболеть. Так что всё очень позитивно», — сказал Михаил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.