«Никто этого делать не будет». Черданцев раскритиковал регламент ЧМ, упомянув Моуринью

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев остался недоволен регламентом чемпионата мира 2026 года.

«Конечно, регламент нынешнего ЧМ несовершенен. В одной паре чемпионы мира и Кабо-Верде, в другой полуфиналист прошлого ЧМ Марокко и Нидерланды. Страну-хозяйку ЧМ лишили возможности играть дома. Какое бы место Канада не заняла в группе, она должна была иметь привилегию как страна организатор всегда играть дома.

Конечно, идеально в таком большом турнире с таким количеством команд проводить жеребьёвку как в еврокубках по рейтингу сборных, но в таком скоротечном турнире это невозможно. Ведь надо тогда ставить всех в равные условия, урезать количество прямых трансляций многих матчей и играть последний тур в один ну максимум в два дня. И потом ещё перерыв делать перед плей-офф. Конечно, никто этого делать не будет.

Вон Моуринью вчера сказал, что болеет за все сборные, которые играют против команд, в которых есть игроки «Реала», чтобы они побыстрее уехали в отпуск и как можно раньше прибыли на предсезонный сбор. Но конфликт интересов клубов и сборной неразрешим, а вот с регламентом ЧМ нужно что-то делать, это неправильно, когда один участник плей-офф знает своего соперника за несколько дней и готовится к нему, а другой узнает буквально накануне, а третьи вообще не знают, в какой город и на какой край света лететь.

А болельщики? Вы представляете, сидеть и ждать за какие деньги и в какую степь за 1-2 дня организовать выезд, чтобы поддержать свою сборную», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.