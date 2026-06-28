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ДР Конго — Узбекистан: Фистон Майеле вывел вперёд конголезцев на 78-й минуте

ДР Конго — Узбекистан: Фистон Майеле вывел вперёд конголезцев на 78-й минуте
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными ДР Конго и Узбекистана. Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра выступает Феликс Цвайер (Берлин, Германия). На данный момент счёт 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
ДР Конго
Окончен
3 : 1
Узбекистан
0:1 Шомуродов – 10'     1:1 Висса – 68'     2:1 Майеле – 78'     3:1 Висса – 90+1'    

Элиа от левого угла штрафной забросил мяч во вратарскую, где Фистон Майеле опередил Нематова и отправил мяч в сетку!

После двух туров группы К сборная ДР Конго набрала одно очко и занимает третье место. У Узбекистана нет в активе набранных очков и располагается на четвёртой строчке. Возглавляет группу сборная Колумбии, у которой шесть очков. На втором месте находится Португалия с четырьмя очками.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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