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ДР Конго — Узбекистан, результат матча 28 июня 2026, счет 3:1, чемпионат мира по футболу 2026

Сборная ДР Конго обыграла Узбекистан и с третьего места вышла в 1/16 финала ЧМ-2026
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Завершился матч 3-го тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными ДР Конго и Узбекистана. Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра выступил Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Со счётом 3:1 победу праздновала африканская сборная.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
ДР Конго
Окончен
3 : 1
Узбекистан
0:1 Шомуродов – 10'     1:1 Висса – 68'     2:1 Майеле – 78'     3:1 Висса – 90+1'    

В составе победителей забитыми мячами отметились Йоан Висса (2) и Фистон Майеле.

Единственный гол Узбекистана записал на свой счёт Эльдор Шомуродов.

Благодаря данной победе сборная ДР Конго занимает третье место в группе К, набирает четыре очка и выходит в 1/16 финала ЧМ-2026. Национальная команда Узбекистана без набранных очков заканчивает турнир на последнем месте и отправляется домой.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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