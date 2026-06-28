Итоговая турнирная таблица группы K чемпионата мира по футболу — 2026

Завершились все матчи группы K чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. В заключительном туре сборная Узбекистана проиграла с ДР Конго (1:3), а команда Португалии разделила очки с Колумбией (0:0).

Таким образом, сборная Колумбии заняла первое место в квартете K, набрав семь очков в трёх турах. На второй строчке расположилась сборная Португалии, у которой пять очков. Сборная ДР Конго с четырьмя очками осталась на третьей строчке. Узбекистан, проигравший все матчи, занял четвёртое место.

Турнирная таблица группы K ЧМ-2026:

Фото: Чемпионат

Таким образом, Колумбия, Португалия и ДР Конго квалифицировались в плей-офф ЧМ. Узбекистан завершил участие на мировом первенстве.