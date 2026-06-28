Шомуродов забил самый маловероятный гол ЧМ-2026 по xG

Гол Эльдора Шомуродова за сборную Узбекистана в матче против ДР Конго стал самым маловероятным с точки зрения ожидаемых голов (xG) на чемпионате мира 2026 года — его показатель составил всего 0,013 xG, сообщает OptaJose на личной странице в социальной сети X.

На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт 2:1 в пользу ДР Конго. Шомуродов открыл счёт в матче на 10-й минуте после передачи Акмала Мозгового. Для Шомуродова этот гол стал первым на ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.