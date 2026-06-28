ДР Конго — Узбекистан: Йоан Висса в компенсированное время забил третий гол конголезцев

В эти минуты идёт матч 3-го тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными ДР Конго и Узбекистана. Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра выступает Феликс Цвайер (Берлин, Германия). На данный момент счёт 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Элиа сделал передачу в штрафную на Йоан Висса, который из-под защитника пробил в дальний нижний угол ворот!

После двух туров группы К сборная ДР Конго набрала одно очко и занимает третье место. У Узбекистана нет в активе набранных очков и располагается на четвёртой строчке. Возглавляет группу сборная Колумбии, у которой шесть очков. На втором месте находится Португалия с четырьмя очками.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.