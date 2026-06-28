Сборная Узбекистана завершила своё участие на ЧМ-2026

Сборная Узбекистана проиграла в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с ДР Конго и завершила своё участие на дебютном мировом первенстве.

Встреча завершилась со счётом 1:3. При чём Узбекистан вёл в счёте по ходу встречи с 10-й по 68-ю минуту. Таким образом, Узбекистан не набрал ни одного очка за три встречи группы K. Ранее азиатский коллектив уступил Колумбии со счётом 1:3 и разгромно проиграл Португалии — 0:5.

Все три команды квартета K, победившие Узбекистан, квалифицировались в плей-офф чемпионата мира. Колумбия заняла первое место в группе с семью очками. Португалия набрала пять очков и стала второй. ДР Конго с четырьмя очками стала третьей. Замкнул группу коллектив Фабио Каннаваро (0).