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Сборная Узбекистана завершила своё участие на ЧМ-2026

Сборная Узбекистана завершила своё участие на ЧМ-2026
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Сборная Узбекистана проиграла в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с ДР Конго и завершила своё участие на дебютном мировом первенстве.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
ДР Конго
Окончен
3 : 1
Узбекистан
0:1 Шомуродов – 10'     1:1 Висса – 68'     2:1 Майеле – 78'     3:1 Висса – 90+1'    

Встреча завершилась со счётом 1:3. При чём Узбекистан вёл в счёте по ходу встречи с 10-й по 68-ю минуту. Таким образом, Узбекистан не набрал ни одного очка за три встречи группы K. Ранее азиатский коллектив уступил Колумбии со счётом 1:3 и разгромно проиграл Португалии — 0:5.

Все три команды квартета K, победившие Узбекистан, квалифицировались в плей-офф чемпионата мира. Колумбия заняла первое место в группе с семью очками. Португалия набрала пять очков и стала второй. ДР Конго с четырьмя очками стала третьей. Замкнул группу коллектив Фабио Каннаваро (0).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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