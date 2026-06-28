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Роналду вышел на второе место по числу попаданий в офсайды на ЧМ в XXI веке

Роналду вышел на второе место по числу попаданий в офсайды на ЧМ в XXI веке
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на второе место по количеству попаданий в офсайды на чемпионатах мира в XXI веке, сообщает OptaJose на личной странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Окончен
0 : 0
Португалия

В матче с Колумбий Роналду в 22-й раз оказался в офсайде и сравнялся по этому показателю с Тьерри Анри.
Игроки, которые чаще всего попадали в офсайд на чемпионатах мира в XXI веке:

Робин ван Перси — 25
Тьерри Анри — 22
Криштиану Роналду — 22

Ранее сообщалось, что Роналду вышел на второе место по матчам в истории чемпионатов мира. Он проводит свой 25-й матч и сравнялся с Лотаром Маттеусом. Больше матчей только у форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

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