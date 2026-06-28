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Фото: офсайд, из-за которого отменили гол Колумбии в ворота Португалии на 90+1-й минуте матча ЧМ-2026

Фото: офсайд, из-за которого отменили гол Колумбии в ворота Португалии на 90+1-й минуте
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Гол защитника сборной Колумбии Давинсона Санчеса в ворота сборной Португалии (0:0) в матче 3-го тура группы K был отменён из-за офсайда. Команды играли на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Алиреза Фагани (Сидней, Австралия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Окончен
0 : 0
Португалия

Эпизод произошёл на 90+1-й минуте. Взятие ворот было отменено при помощи VAR. Позже в трансляции показали кадры, согласно которым колумбиец оказался в офсайде носком бутсы.

Фото: кадр из трансляции

Обе команды вышли в плей-офф чемпионата мира — 2026. Колумбийцы финишировали на первой строчке с семью очками. Сборная Португалии осталась на втором месте в группе К, набрав в трёх турах пять очков.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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