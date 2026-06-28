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Стало известно, с кем Португалия и Колумбия сыграют в плей-офф ЧМ-2026

Стало известно, с кем Португалия и Колумбия сыграют в плей-офф ЧМ-2026
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Завершились все матчи группы K чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. В заключительном туре сборная Узбекистана проиграла с ДР Конго (1:3), а команда Португалии разделила очки с Колумбией (0:0).

Таким образом, сборные Колумбии и Португалии узнали своих соперников в плей-офф мирового первенства. Португальцы встретятся с Хорватией, а Колумбия сыграет с Ганой. Встреча Португалия — Хорватия состоится 3 июля. Игра Колумбии и Ганы пройдёт 4 июля.

Напомним, Колумбия заняла первое место в квартете K, набрав семь очков в трёх турах. На второй строчке расположилась сборная Португалии, у которой пять очков. Сборная ДР Конго с четырьмя очками осталась на третьей строчке и также вышла в плей-офф. Узбекистан, проигравший все матчи, занял четвёртое место.

Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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