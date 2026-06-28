Определились соперники сборных Англии и Бельгии в плей-офф ЧМ-2026

Завершились все матчи группы K чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. В заключительном туре сборная Узбекистана проиграла с ДР Конго (1:3), а команда Португалии разделила очки с Колумбией (0:0).

Таким образом, сборные Англии и Бельгии узнали своих соперников в плей-офф мирового первенства. Англичане встретятся с ДР Конго, а в пару к Бельгии попала национальная команда Сенегала. Встречи Англия — ДР Конго и Бельгия — Сенегал пройдут 1 июля.

Напомним, сборные Англии и Бельгии выиграли свои группы на чемпионата мира 2026 года. В связи с этим оба коллектива в плей-офф получили по одной команде из восьмёрки третьих мест.