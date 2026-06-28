Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились соперники сборных Англии и Бельгии в плей-офф ЧМ-2026

Определились соперники сборных Англии и Бельгии в плей-офф ЧМ-2026
Комментарии

Завершились все матчи группы K чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. В заключительном туре сборная Узбекистана проиграла с ДР Конго (1:3), а команда Португалии разделила очки с Колумбией (0:0).

Таким образом, сборные Англии и Бельгии узнали своих соперников в плей-офф мирового первенства. Англичане встретятся с ДР Конго, а в пару к Бельгии попала национальная команда Сенегала. Встречи Англия — ДР Конго и Бельгия — Сенегал пройдут 1 июля.

Напомним, сборные Англии и Бельгии выиграли свои группы на чемпионата мира 2026 года. В связи с этим оба коллектива в плей-офф получили по одной команде из восьмёрки третьих мест.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Официально
Стало известно, с кем Португалия и Колумбия сыграют в плей-офф ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android