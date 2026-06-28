Сборная Португалии на ЧМ-2026: результаты на 27 июня 2026

Сборная Португалии сыграла в нулевую ничью с национальной командой Колумбии матче 3-го тура группы К чемпионата мира 2026 года. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США).

Результаты матчей сборной Португалии на ЧМ-2026 на 27 июня:

Португалия — ДР Конго — 1:1, 1-й тур группы К;

Португалия — Узбекистан — 5:0, 2-й тур группы К;

Колумбия — Португалия — 0:0, 3-й тур группы К.

Национальная команда Португалии заняла второе место в группе К, набрав пять очков, уступив первую строчку колумбийцам.

Таким образом, сборная Португалии узнала своего соперника в плей-офф мирового первенства. Португальцы встретятся с Хорватией. Встреча состоится 3 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.