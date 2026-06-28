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Месси не попал в стартовый состав сборной Аргентины на матч с Иорданией на ЧМ-2026

Месси не попал в стартовый состав сборной Аргентины на матч с Иорданией на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в стартовый состав команды на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 со сборной Иордании. Игра состоится на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 5:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
1-й тайм
0 : 2
Аргентина
0:1 Ло Чельсо – 19'     0:2 Мартинес – 31'    

В текущем турнире Месси принял участие в двух матчах, в которых записал в свой актив пять голов
После двух туров Аргентина занимает первое место в группе J с шестью очками. Сборная Иордании, проигравшая оба стартовых матча, располагается на четвёртом месте. Второе и третье места занимают Австрия и Алжир, у которых по три набранных очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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