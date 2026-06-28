Месси не попал в стартовый состав сборной Аргентины на матч с Иорданией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в стартовый состав команды на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 со сборной Иордании. Игра состоится на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 5:00 мск.

В текущем турнире Месси принял участие в двух матчах, в которых записал в свой актив пять голов

После двух туров Аргентина занимает первое место в группе J с шестью очками. Сборная Иордании, проигравшая оба стартовых матча, располагается на четвёртом месте. Второе и третье места занимают Австрия и Алжир, у которых по три набранных очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.