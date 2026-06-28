Капитан Узбекистана Эльдор Шомуродов отреагировал на вылет сборной с дебютного ЧМ-2026

Капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов высказался о вылете своей команды с чемпионата мира 2026 после группового этапа, где азиатский коллектив проиграл все три матча, не набрав очков. Сам Шомуродов забил один гол.

«Теперь мы знаем наши слабости. Проверили себя на уровне чемпионата мира. Нам запомнятся матчи Колумбией и Португалией. Если мы набрали 0 очков, то это наше место, на котором мы должны быть. Теперь главное расти. Я извиняюсь перед болельщиками за то, что не смогли их обрадовать», — передаёт слова Шомуродова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее азиатский коллектив уступил ДР Конго и Колумбии с одинаковым счётом 1:3 и разгромно проиграл Португалии — 0:5.