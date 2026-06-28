Определились 14 из 16 пар 1/16 финала ЧМ-2026. Предварительная сетка плей-офф

28 июня, завершились матчи в группах L и K чемпионата мира по футболу 2026 года, после чего определились 14 из 16 пар плей-офф турнира.

Пары 1/16 финала:

Германия — Парагвай;

Франция — Швеция;

ЮАР — Канада;

Нидерланды — Марокко;

Португалия — Хорватия;

США — Босния и Герцеговина;

Бельгия — Сенегал;

Бразилия — Япония;

Кот-д’Ивуар — Норвегия;

Мексика — Эквадор;

Англия — ДР Конго;

Аргентина — Кабо-Верде;

Австралия — Египет;

Колумбия — Гана.

Предварительная сетка всего турнира выглядит так:

Предварительная сетка ЧМ-2026 Фото: «Чемпионат»

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.