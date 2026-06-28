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Пары плей-офф чемпионата мира – 2026, предварительная сетка турнира, кто на кого выходит

Определились 14 из 16 пар 1/16 финала ЧМ-2026. Предварительная сетка плей-офф
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28 июня, завершились матчи в группах L и K чемпионата мира по футболу 2026 года, после чего определились 14 из 16 пар плей-офф турнира.

Пары 1/16 финала:

Германия — Парагвай;
Франция — Швеция;
ЮАР — Канада;
Нидерланды — Марокко;
Португалия — Хорватия;
США — Босния и Герцеговина;
Бельгия — Сенегал;
Бразилия — Япония;
Кот-д’Ивуар — Норвегия;
Мексика — Эквадор;
Англия — ДР Конго;
Аргентина — Кабо-Верде;
Австралия — Египет;
Колумбия — Гана.

Предварительная сетка всего турнира выглядит так:

Предварительная сетка ЧМ-2026

Предварительная сетка ЧМ-2026

Фото: «Чемпионат»

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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