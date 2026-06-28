Определились 14 из 16 пар 1/16 финала ЧМ-2026. Предварительная сетка плей-офф

28 июня, завершились матчи в группах L и K чемпионата мира по футболу 2026 года, после чего определились 14 из 16 пар плей-офф турнира.
Пары 1/16 финала:
Германия — Парагвай;
Франция — Швеция;
ЮАР — Канада;
Нидерланды — Марокко;
Португалия — Хорватия;
США — Босния и Герцеговина;
Бельгия — Сенегал;
Бразилия — Япония;
Кот-д’Ивуар — Норвегия;
Мексика — Эквадор;
Англия — ДР Конго;
Аргентина — Кабо-Верде;
Австралия — Египет;
Колумбия — Гана.
Предварительная сетка всего турнира выглядит так:
Предварительная сетка ЧМ-2026
Фото: «Чемпионат»
Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.