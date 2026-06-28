Иордания — Аргентина: Джовани Ло Чельсо вывел южноамериканцев вперёд на 19-й минуте

В эти минуты идёт матч заключительного, 3-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором играют сборные Иордании и Аргентины. Встреча проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступает Иштван Ковач (Карей, Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На данный момент счёт 1:0 в пользу команды Аргентины.

На 19-й минуте счёт в игре открыл полузащитник южноамериканской команды Джовани Ло Чельсо.

После двух туров Аргентина занимает первое место в группе, набрав шесть очков. Иордания — последняя (0 очков).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.