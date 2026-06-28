«Мы заслужили победу». Тренер Колумбии Лоренсо — о матче с Португалией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Колумбии по футболу Нестор Лоренсо высказался после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Португалией. Игра прошла сегодня, 28 июня, и завершилась вничью — 0:0.

«На мой взгляд, Колумбия показала отличную игру на протяжении всего матча. Мы действительно заслужили победу: моментов было предостаточно, но подвела реализация — не хватило точности в завершающей стадии. Хочу от всей души поздравить ребят: они приложили максимум усилий и сегодня выглядели просто потрясающе. Португалия — сильная команда, их тренер заслуживает самых тёплых слов, но, по моему ощущению, сегодня преимущество было на нашей стороне», — приводит слова Нестора Лоренсо пресс‑служба ФИФА.

По итогам группового этапа Колумбия с семью очками возглавила группу K и пробилась в 1/16 финала. Соперником колумбийцев станет сборная Ганы. Встреча пройдёт 4 июля.