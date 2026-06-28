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«Мы заслужили победу». Тренер Колумбии Лоренсо — о матче с Португалией на ЧМ-2026

«Мы заслужили победу». Тренер Колумбии Лоренсо — о матче с Португалией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Колумбии по футболу Нестор Лоренсо высказался после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Португалией. Игра прошла сегодня, 28 июня, и завершилась вничью — 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Окончен
0 : 0
Португалия

«На мой взгляд, Колумбия показала отличную игру на протяжении всего матча. Мы действительно заслужили победу: моментов было предостаточно, но подвела реализация — не хватило точности в завершающей стадии. Хочу от всей души поздравить ребят: они приложили максимум усилий и сегодня выглядели просто потрясающе. Португалия — сильная команда, их тренер заслуживает самых тёплых слов, но, по моему ощущению, сегодня преимущество было на нашей стороне», — приводит слова Нестора Лоренсо пресс‑служба ФИФА.

По итогам группового этапа Колумбия с семью очками возглавила группу K и пробилась в 1/16 финала. Соперником колумбийцев станет сборная Ганы. Встреча пройдёт 4 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 04:30 МСК
Колумбия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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