Криштиану Роналду на ЧМ-2026, статистика в матче Колумбия — Португалия

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе национальной команды в матче 3-го тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 с Колумбией. Команды играли на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Алиреза Фагани (Сидней, Австралия). Победитель выявлен не был, итоговый счёт игры — 0:0.

Роналду вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. За время, проведённое на поле, Роналду нанёс три удара по воротам Колумбии (один – в створ). Точность передач Криштиану составила 81%. Так же у форварда два касания мяча в штрафной соперника.

Национальная команда Португалии заняла второе место в группе К, набрав пять очков, уступив первую строчку колумбийцам.

Соперником сборной в плей-офф мирового первенства будет Хорватия. Встреча состоится 3 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.