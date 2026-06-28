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Криштиану Роналду на ЧМ-2026, статистика в матче Колумбия — Португалия

Криштиану Роналду на ЧМ-2026, статистика в матче Колумбия — Португалия
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе национальной команды в матче 3-го тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 с Колумбией. Команды играли на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Алиреза Фагани (Сидней, Австралия). Победитель выявлен не был, итоговый счёт игры — 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Окончен
0 : 0
Португалия

Роналду вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. За время, проведённое на поле, Роналду нанёс три удара по воротам Колумбии (один – в створ). Точность передач Криштиану составила 81%. Так же у форварда два касания мяча в штрафной соперника.

Национальная команда Португалии заняла второе место в группе К, набрав пять очков, уступив первую строчку колумбийцам.

Соперником сборной в плей-офф мирового первенства будет Хорватия. Встреча состоится 3 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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