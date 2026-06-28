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Стало известно, когда Португалия Роналду может встретиться с Аргентиной Месси на ЧМ-2026

Стало известно, когда Португалия Роналду может встретиться с Аргентиной Месси на ЧМ-2026
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После очередных матчей чемпионата мира — 2026 окончательно сформировалась сетка плей-офф, благодаря чему стало ясно, что сборные Португалии и Аргентины смогут сыграть друг с другом только в финале турнира.

Португальцы финишировали вторыми в своей группе, где соперниками были Колумбия, Узбекистан и Конго. Команда набрала пять очков и вышла в плей-офф со второй строчки.

Аргентина, в свою очередь, гарантировала себе первое место в группе с Австрией, Алжиром и Иорданией. Несмотря на то, что встреча заключительного тура с Иорданией ещё продолжается, южноамериканцы уже ведут со счётом 2:0, а этот результат обеспечивает им победу в квартете независимо от итогового счета.

Таким образом, команды оказались в разных половинах турнирной сетки. Это означает, что долгожданное противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира возможно лишь при одном условии — если обе сборные дойдут до финала.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

Рекорд МЕССИ, взлёт БРАЗИЛИИ, вылет ТУРЦИИ. ЧемпМира#4

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